Gaziantep FK, Torgeir Borven’i transfer etti

– Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde forma giyen Norveç asıllı forvet oyuncusu Torgeir Borven ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum hattına yönelik olarak geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde top koşturan 29 yaşındaki Norveçli Torgeir Börven ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Borven’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.



Transfer isteklerine videolu yanıt

Gaziantep Futbol Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların “Admin forvet nerede?”, “Transfer İstiyoruz” gibi paylaşımlarına #ComingSoon etiketli bir video ile yanıt verdi. Kısa sürede binlerce kez izlenen videonun ardından taraftarlar, transferin kim olacağı konusunda yüzlerce yorum yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü, kısa bir sürenin ardından Torgeir Borven transferini resmen açıkladı.



7’inci transfer yapıldı

Gaziantep Futbol Kulubü; İbrahim Pehlivan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Vladyslav Kobylyanskyi ve Hamza Mendyl transferlerinin ardından 7’inci transferinde de mutlu sona ulaştı. Gaziantep FK, Ankaragücü’nde forma giyen Torgeir Borven transferiyle bu yılki 7’inci transferini yapmış oldu.

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