Gaziantep’te ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gaziantep'te kontrolden çıkan hafif ticari araç, toprak alana çarparak takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye Hassa karayolunun 8'inci kilometresi Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Hassa istikametine seyreden Abdulkadir Kaya (47) yönetimindeki Dacia marka 31 AFZ 646 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak toprak alana çarpıp takla attı. Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan Muhammed Mustafa Kaya (40), Ali Kaya (83) ve Fatma Kaya (75) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ali Kaya, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi. Yolda hayatını kaybeden Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer 3 yaralının tedavisi ise İslahiye Devlet Hastanesinde sürüyor.

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