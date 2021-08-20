Op. Dr. Elçin Aydın Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve ISO 10002, 14001, 50001, 9001, 27001 ve Sıfır Atık alan, Gaziantep’in ve bölgenin tek, Türkiye’nin ise ikinci özel hastanesidir. Medical Park Gaziantep Hastanesi her geçen gün hekim kadrosunu genişleterek, bölge sağlık sektöründe öncü olma vasfını korumaktadır.

Medical Park Gaziantep Hastanesi sektöründe öncü olma vasfını koruduğu gibi, bölge halkının da her türlü sağlık hizmeti gereksinimini karşılamak için çalışmaları artarak devam etmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elçin Aydın, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin güçlü ve uzman hekim kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başlamıştır.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aydın

Op. Dr. Elçin Aydın Tıp eğitimini 2013 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2018 yılına gelindiğinde ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini gerçekleştirdi. Op. Dr. Aydın 2013 ile 2014 yıllarında Diyarbakır 112 acil sağlık hizmetlerinde pratisyen hekim olarak görev aldı. 2018 ile 2019 yılları arasında Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalıştı. 2019 ve 2021 yıllarında da Suruç Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görevini başarı ile yerine getirdi. Alanında uzman olan Op. Dr. Elçin Aydın ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kongre, sempozyum ve kursa katılmış olup bunlardan bazıları şu şekildedir; Minimal Invaziv Cerrahi Kongresi Total Laparoskopik Histerektomi (TLH) Kursu Katılım Sertifikası ve Cinsel Terapi Kursu olarak açıklanmaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elçin Aydın Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ankara Şubesi(TJOD) ve Gaziantep Tabip Odası üyesidir.

Op. Dr. Elçin Aydın’ın ilgi alanları ise Gebeliğe hazırlık ve gebelik takibi, Sezaryen sonrası normal doğum, Normal ve Sezaryen doğum, İnfertilite, Genital Estetik, Vajinismus ve Disparuni, Histereskopi ve Laparaskopik Operasyonlar olarak dikkat çekmektedir.

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