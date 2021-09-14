YKS Türkiye ikincisi HKÜ’yü tercih etti

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde Türkiye ikincisi olan Eyüp Osmanoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İşletme Bölümünü tercih etti. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu yıl kontenjanlarının tamamına yakınını doldurduklarını, Türkiye ikincisinin de HKÜ’yü tercih etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye’nin hemen her ilinden gelen öğrencilerine eğitim verecek olan HKÜ, yeni ve mevcut öğrencilerinin kayıtlarının tamamlanmasının akabinde 20212022 eğitimöğretim yılına 20 Eylül tarihinde başlayacak. YKS’de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi olan ve HKÜ’yü tercih eden Eyüp Osmanoğlu’nun kaydını bizzat yaparak, tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversite adayı öğrencilerimiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da HKÜ’ye büyük ilgi gösterdiler. Kontenjanlarımızın neredeyse tamamına yakını doldu. Bu yıl ilk 10 bine giren 22 öğrencimizin tercihi Hasan Kalyoncu Üniversitesi oldu. ÖSYM’nin verilerine göre Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olan üniversitemiz, lisans ve ön lisans doluluk oranlarına göre; bu yıl Türkiye’deki tüm vakıf üniversiteleri arasında 9’uncu, Anadolu’da ise 1’inci sırada yer aldı. Başarı çıtamızı her geçen yıl üst sıralara yükselteceğimize inanıyorum. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

20 bölüm yüzde 100 doluluğa ulaştı

YKS yerleştirme süreci neticesinde yüksek doluluk oranı yakalayan HKÜ’de; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Hemşirelik, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Psikoloji, Görsel İletişim Tasarımı, Adalet, Anestezi, Bankacılık ve Sigortacılık, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım ve İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümleri yüzde 100 doluluğa ulaşan bölümler arasında yer aldı.

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