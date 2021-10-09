SANKO Üniversitesinde bir yenilik daha Kas iskelet sistemi bozukluklarının tespitini ve tedavi sonucunun değerlendirilmesini sağlayan cihaz kullanılmaya başladı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergun: “Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları, milyonlarca çalışanı etkileyen en yaygın sağlık problemidir”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde, kas iskelet sistemi bozukluklarını tespitini ve tedavi sonucunun değerlendirilmesini sağlayan “myotonpro digital palpation device” cihazı kullanılmaya başlandı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, mesleki kasiskelet sistemi hastalıklarının, milyonlarca çalışanı etkileyen en yaygın sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Avrupa’da 2005 yılında sunulan bir rapora göre, mesleki hastalıkların yüzde 38,1’inin kas iskelet sistemi hastalıklarından oluştuğunun bildirildiğini kaydeden Prof. Dr. Ergun, ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde bu oranların çok yüksek olduğunun gözlemlendiğine dikkat çekti.

Beyaz yakalı çalışanların çalışma ortamları ve koşullarıyla ilişkili olarak en çok kas iskelet sistemi hastalıklarından yakındıklarını belirten Prof. Dr. Ergun, “Bilgisayarların işyerlerine kullanımı üretkenliği artırmış ancak çalışma şekillerindeki değişiklikler, kas iskelet sistemi ile ilgili yeni risk faktörlerinin gelişmesine yol açmıştır” dedi.

Masa başı çalışanlarda bel, boyun ve omuzların, kas iskelet sistemi şikayetlerinin gelişmesine en yatkın bölgeler olarak gözlemlendiğini ifade eden Prof. Dr. Ergun, “Bu şikayetlerin gelişimi ve kronikleşmesini, işyerindeki fiziksel aktivite yetersizlikleri, çalışma süresi, çalışma duruşu, ergonomik düzenlemeler ve tekrarlayan hareketler etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ergun, “Bilgisayar kullanımı ile kas iskelet sistemi bozuklukları arasındaki ilişki birçok çalışmada gösterilmiştir. Ana semptomlar arasında ağrı, şişme, sertlik, uyuşma, karıncalanma, halsizlik, bozulmuş koordinasyon, işlev kaybı, cilt rengi ve sıcaklık değişiklikleri yer alır” şeklinde konuştu.

Omuz ve boyundaki kasların uzun süreli sabit pozisyonda durabilmek için kasılmaya devam ettiğinde bölgeden geçen damarları sıkıştırarak dokuların beslenmesini etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Ergun, bunun da kas sertliğini artırdığını ağrı oluşumuna yol açtığına vurgu yaptı.

‘MyotonPRO Digital Palpation Device’ adlı cihaz kullanılmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr. Ergun, “Bilimsel gelişmeleri izleyip, araştırmalarla desteklemeyi misyon edinen, eğitim kalitesi aldığı akreditasyon belgesi ile tescillenen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüzde lisans, lisansüstü eğitim ve araştırma projelerinde, ‘MyotonPRO Digital Palpation Device’ adlı cihaz kullanılmaya başlandı” diye konuştu.

MyotonPRO Digital Palpation Device cihazının özellikleri

Bu cihazın kasın biyomekanik özelliklerinden olan tonus, sertlik ve elastisiteyi objektif olarak ölçebilen, son zamanlarda geliştirilmiş, taşınabilir, invazif olmayan, elektronik bir cihaz olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ergun, şu bilgileri paylaştı: “MyotonPRO Digital Palpation Device, fizyoterapistlerin en temel işi olan kas, tendon, bağ üzerine yaptığımız uygulamaların etkinliğini değerlendirmek, iki taraflı karşılaştırma yapabilmek açısından çok güncel, pratik, bilimsel çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği olan yayınlarda kabul gören son sistem cihazdır. Lisans eğitiminde egzersiz uygulamaları, tedavi derslerinde yapılan uygulamaların etkinliğini öğrencilere göstermek; yüksek lisans öğrencilerinin de güncel tez çalışmaları yapabilmeleri için onlara temin edilebilir bir cihazdır. Bu amaçla kullanacağımız ölçüm cihazı ‘MyotonPRO Digital Palpation Device, artık Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans ve lisansüstü eğitiminde ve araştırma projelerinde kullanılacaktır.”

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