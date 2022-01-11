Gaziantep'te Koparan- 4 operasyonu Operasyon kapsamında 125 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

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Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 125 adrese düzenlenen Koparan4 operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde aranması bulunan şahıslara yönelik Koparan4 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 125 adrese polis eş zamanlı baskın yaptı. İl genelinde aranan 125 şahıs operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

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