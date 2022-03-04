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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleşti

İHA

Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleşti

Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kamu ve Özel Bankaların Genel Müdürleri, sanayiciler ve banka yetkilileri katıldı.
“Gaziantepli ihracatçılar Türkiye’nin birer akıncı beyleridir”
Gaziantepli ihracatçıların başarılarına değinen GTO başkanı Tuncay Yıldırım, “İhracat odaklı bir büyüme modeli benimseyen Türkiye ekonomisine bir ihracat kenti olarak büyük destekler sunuyoruz. 2021 yılında ihracatımızı yüzde 27.3 arttırarak 10 milyar 92 milyon 165 bin dolar olarak gerçekleştirdik. 2022 yılının 2. Ayında 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı arasında 73 Gaziantepli firma var. Dolayısıyla Gaziantepli ihracatçılar Türkiye’nin birer akıncı beyleridir. Makarna, ayakkabı, dokusuz kumaş gibi birçok ürünün Türkiye’deki üretim merkeziyiz. Türkiye’de makarna üretim kapasitesinin yüzde 86’sı ayakkabı kapasitesinin yüzde 71’i Gaziantep’tedir. 250 bin kişiye istihdam sağlayan Organize sanayi bölgemizde üretim için harcanan elektrik Türkiye’deki birçok ilin elektrik tüketiminden fazladır. Ancak ekonomik düzende varlığımızı sürdürebilmek için finansman kaynaklarına ihtiyacımız var” dedi.
“Turizmde birinci kaynağımız Rusya’dır”
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise, “Biz her sene ortalama yüzde 5 büyümüşüz. Biz her sene yüzde 5 büyümek durumundayız. Çünkü genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Bu istihdamı koruyabilmeleri ve ekonomiyi genişletmeleri açısından büyüme önemlidir. Önemli olan bu büyümeyi nasıl finanse ettiğinizdir. Burada artık yeni ekonomik modelimiz var. Bu modelde kendi ürettiğimiz ürününün dışarıya satılması ve oradan kazanılan paranın sağladığı net dövüz kazancıdır. Cari açıkla büyüme dengesini sağlayan bir ekonomi hedefliyoruz. Ukrayna ve Rusya konusu bizim için çok önemlidir. Birincisi enerjidir. Birçok ülke enerjisini Rus pazarından alıyor. Bizde Rus pazarından alıyoruz. Bakın bizim 2019 yılında net dövüz kazancımız 35 milyar dolardır. Rusya bizim turist açısından en büyük kaynağımızdır. Dolayısıyla oradaki sorunun biran önce çözülmesi bizim için çok önemlidir. Türkiye’de bankacılık sektörünün kullandırdığı kredinin yüzde 27’si imalat sektörüne verilmiştir. Bu aran Gaziantep’te yüzde 63’tür. Türkiye’deki bankacılık sektörü güçlü altyapıya sahiptir. 22 ülkenin bizim sektöre yatımı vardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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