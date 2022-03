HKÜ’nün şef adayları "Özel Şefler" ile pizza yaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, HKÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğiyle 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla HKÜ’lü şef adayları, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin katılımıyla birlikte pizza yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay’ın da katıldığı etkinlikte, tezgahın başına geçen "özel şefler", HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Parlak Özer, Dr. Öğr. Üyesi Fulya Harp Çelik ve Araştırma Görevlisi Harun Yiğit Alkan’ın tariflerine göre pizzalarını hazırladı.

Açtıkları hamurun üzerine malzemeleri titizlikle yerleştiren katılımcılar, kendi eserleri olan pizzaların fırından çıkmasını sabırsızlıkla bekledi. Fırından çıkan pizzaları afiyetle tüketen özel şefler, hareketli müzik eşliğinde oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

Böylesine anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanları, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok projeye imza atıyoruz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde bu yıl eğitime başlayan öğrencilerimizle bu anlamlı günde farkındalık oluşturmak istedik. Onları senede bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Bugün hem bizim öğrencilerimiz hem de down sendromlu bireyler yapmış oldukları bu etkinlikle kendilerini çok mutlu hissettiler. Bu çocukların sosyal hayatın içinde olması çok önemli. Onlara her zaman destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

