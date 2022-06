Sınava girecek öğrencilere moral ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, LGS ve KPSS’ye girecek 5 öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, sınava girecek tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan 5 öğrencinin misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, ilk olarak Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet eden ve LGS’ye hazırlanan Yağmur Yılmaz ile KPSS’ye hazırlanan iki kardeş Ayşe ve Hatice Sarıkaya’yı evlerinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Belkıs Mahallesi’nde ikamet eden Bahar Akgün ile Zeliha Karadeniz’in konuğu oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu hem öğrenciler hem de aileleriyle sohbet etti. Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sınava girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Ziyaret ettiği Bahar Akgün ile Zeliha Karadeniz’in evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bildiğiniz üzere ev ziyaretlerimizi gerçekleştirirken, diğer taraftan öğrenci ziyaretlerimizi de yapıyoruz. Bahar kızımız, inşallah bu hafta sonu LGS’ye girecek. Tabii uzun yıllardır bir emek verdi. Bu emeklerinin sonucunda inşallah hedefi fen lisesine girmesi ve ondan sonra da iyi bir üniversiteye gitmek. Her zaman söylediğimiz gibi akademik olarak başarılarına saygı duyuyoruz ama her şeyin ötesinde iyi insan olmaları bizim için çok önemli. Allah, vatana ve millete hayırlı evlat olmalarını nasip etsin, ailelerine hayırlı evlat olmalarını nasip etsin. Allah, tüm sınava girecek öğrencilerimize gönlüne göre vermesini nasip etsin. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahar Akgün, “Başkanımıza, bugün bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıldır LGS’ye hazırlanıyorum. İnşallah bu hafta sonu sınava gireceğim. Benimle birlikte sınava girecek tüm öğrenci arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İnşallah hedefim fen lisesini kazanmak. Daha sonra iyi bir üniversiteyi kazanıp hukuk okumak istiyorum. Daha sonra iyi bir avukat olmak istiyorum. Hakkımızda hayırlısı ne ise Allah, bize onu nasip etsin” açıklamasında bulundu.

