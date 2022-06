Kırtasiyeciler yeni eğitim öğretim dönemi için endişeli Yıldırım: "Ücretsiz kaynak kitap kırtasiyecilere kepenk kapattırır"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım devletin yardımcı kaynak kitapları öğrenciye ücretsiz dağıtması halinde binlerce kırtasiye esnafının kepenk kapatmak zorunda kalacağını söyledi.

GTO 14 No'lu Kitap Kâğıt Matbaa Meslek Komitesinin gerçekleştirdiği sektörel istişare toplantısının ardından bir değerlendirmede bulunan GTO Başkanı Yıldırım, devletin yardımcı kaynak kitapları öğrenciye ücretsiz dağıtması durumunda kırtasiyecilerin ayakta kalmalarının mümkün olamayacağını belirterek, “Öğrenciyi de, veliyi de esnafı da zor durumda bırakmayacak bir çözüm bulunmalı” dedi.

Yıldırım, “20212022 Eğitim Öğretim dönemimin bittiği şu günlerde yeni eğitim öğretim dönemi için endişeliyiz. Her şeyin temeli olan eğitim sisteminde yaşanacak en ufak bir sıkıntı ne yazık kim tüm yaşamı olumsuz etkileyebilecek güçte. Devletin yardımcı kaynak kitaplarını tıpkı ders kitapları gibi öğrencilere ücretsiz dağıtma kararı aldığını biliyoruz. Oldukça iyi niyetle alındığından şüphe etmediğimiz bu kararın ne yazık ki hem ekonomik hem de eğitim kalitesi açısından büyük sakıncaları bulunduğunu üzülerek söylüyorum. Geçtiğimiz dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8 ve 12. sınıflara 1 milyon kitap ile başlatılan kaynak kitap basım ve dağıtımı, bu yıl 100 milyon kitaba çıkarılıyor. 250 milyon dolar maliyeti olan bu projede ne yazık ki kaybeden öğrenciler ve yereldeki kırtasiyecilerimiz olacak. Öğrenci kaybedecek çünkü her öğrencinin bilişsel beceri düzeyleri ve akademik başarı düzeyleri farklıdır. Dolayısıyla ihtiyaç duyacağı yardımcı kitap da farklıdır. Önüne koyulan tek tip kitap eğitimin niteliğini olumsuz etkileyecektir. Dağıtılan kitapları kullanmayıp ihtiyacı olanı alması durumunda hem kaynak israfı hem de velilere maddi yük olacaktır. Eğitim yayıncıları, tedarikçilerimiz ve kırtasiyeci esnafımız ise büyük kayıplar yaşayacak bazıları kepenk kapatmak zorunda kalacaktır'' dedi.

Devletin bu iş için ayıracağı kaynak ile hem esnafı, hem veliyi hem de öğrencinin yararını gözeten bir projeye aktarmasını beklediklerini belirten Yıldırım, “ İlimizdeki 300, ülke genelinde ise 8 binin üzerindeki işletmeyi zor durumda bırakacak ve öğrencinin ihtiyacını karşılayamayacak kitap üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynağın öğrenciye verimli ve etkin bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak projeler geliştirilmeli. Eğitim öğretim süreci içinde öğrencinin materyal ihtiyacını ve bu materyallerin temini konusunu, özel sektörlere devir edilerek devletin iş yükü hafifletilmeli. Sektördeki üyelerimizin Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneği ile birlikte bu hedeflere hizmet etmek üzere geliştirdiği Eğitim Kart projesini önemsiyorum. Öğrencinin adına düzenlenmiş kartlar ile ihtiyaçlarını karşılamayı öngören proje, her türlü kaynak israfını minimuma indireceği gibi, yerel ekonomilere de canlılık kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

