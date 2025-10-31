Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gaziantep nerede? Gaziantep hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Gaziantep nerede? Gaziantep hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Gaziantep'in tarihçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim dönemlerine kadar uzanır. Arkeolojik bulgular, bölgedeki yerleşimin Paleolitik Çağ'a (Yontma Taş Devri) kadar dayandığını göstermektedir. Şehir, tarih boyunca doğu ile batı arasında yer alan önemli ticaret yolları üzerinde bulunduğu için birçok uygarlığın ilgisini çekmiştir. İlk yerleşim alanı olarak kabul edilen Dülük (Doliche), Hititler döneminde bir kült merkezidir. Daha sonra bölge sırasıyla Asurlular, Persler, Helenistik krallıklar, Romalılar ve Bizanslıların egemenliği altına girmiştir. Roma döneminde şehir, "Ayıntap" adıyla anılmış ve hem ticaret hem zanaat merkezi olarak gelişmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türklerin eline geçen şehir, Selçuklular, ardından Memlükler ve Dulkadiroğulları Beyliği yönetiminde kalmıştır. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in seferiyle Osmanlı topraklarına katılan Gaziantep, Osmanlı döneminde bölgenin ticaret ve el sanatları merkezi haline gelmiştir. Halı, bakır ve gümüş işlemeciliği bu dönemde büyük gelişme göstermiştir.

        Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep halkı, işgale karşı gösterdiği kahramanlıkla tarihe geçmiştir. Şehir, Fransız kuvvetlerine karşı verdiği destansı mücadele nedeniyle 1921 yılında “Gazi” unvanını almıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte sanayi, ticaret ve kültür alanında hızla gelişen Gaziantep, bugün hem tarihi mirası hem ekonomik gücüyle Güneydoğu Anadolu’nun en kritik şehirlerinden biridir. Şehrin tarihi yapıları, kaleleri, hanları ve geleneksel çarşıları, bu köklü geçmişin günümüze kadar uzanan izlerini taşımaktadır.

        REKLAM

        GAZİANTEP NEREDE?

        Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi batısında, Akdeniz’e yakın bir konumda bulunur. Coğrafi konumu itibarıyla hem ticaret hem kültür bakımından bir geçiş noktası olmuştur. Bereketli Fırat Havzası üzerinde kurulu olan şehir, verimli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde zengin bir tarım kültürüne sahiptir. İklim genel olarak karasal olmakla birlikte, Akdeniz etkisiyle yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman geçer.

        Gaziantep mutfağı, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en zengin mutfaklarından biridir. 2015 yılında UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı – Gastronomi Şehri” ilan edilmiştir. Mutfak kültürü, farklı medeniyetlerin bir arada yaşamasıyla şekillenmiş ve yüzyılların deneyimiyle olgunlaşmıştır. En bilinen yemeklerinden biri kebap çeşitleridir; özellikle Antep kebabı, çağ kebabı ve patlıcan kebabı şehrin simgesidir. Beyran çorbası, sabah kahvaltılarında bile tüketilen enerji verici bir yemektir. Ali Nazik, lahmacun, içli köfte, yuvalama ve küşleme Gaziantep sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Tatlılarda ise baklava, katmer ve şöbiyet, dünya çapında ün kazanmıştır. Antep mutfağı, baharatların, taze sebzelerin ve etin ustaca harmanlanmasıyla ortaya çıkan zengin ve özgün bir lezzet kültürünü temsil eder.

        REKLAM

        GAZİANTEP HANGİ BÖLGEDE?

        Gaziantep, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin batı kısmında, Akdeniz Bölgesi’ne yakın bir konumda bulunur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, verimli toprakları, sıcak iklimi ve köklü tarihi geçmişiyle tanınır. Gaziantep de bu özelliklerin tamamını taşıyan bir şehir olarak öne çıkar. Şehrin bulunduğu coğrafya, Fırat Nehri Havzası içinde yer alır ve bu sayede tarımsal üretim oldukça gelişmiştir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman geçer; bu iklim koşulları, zeytin, fıstık, buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin bolca yetişmesini sağlar. Özellikle Antep fıstığı, hem ekonomik hem kültürel olarak kentin sembolüdür.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genel yapısı plato ve ovalarla çevrilidir. Gaziantep, bu yapının tipik bir örneğini oluşturur. Gaziantep Platosu verimli tarım arazileriyle dikkat çeker; ayrıca bölgedeki yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı, hem tarıma hem gıda üretimine elverişli koşullar yaratır. Bölge aynı zamanda sanayi ve ticaret açısından da Türkiye’nin en dinamik alanlarından biridir. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sanayi ve ihracat gücüyle bölgenin ekonomik merkezlerinden biri olmuştur.

        REKLAM

        Kültürel açıdan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep, bu kültürel mirası hem mimarisinde hem yaşam biçiminde yansıtır. Taş evleri, geleneksel el sanatları, zengin mutfağı ve misafirperver insanlarıyla bölgenin karakteristik özelliklerini taşır. Bu yönüyle Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun hem ekonomik hem kültürel başkenti olarak kabul edilir.

        GAZİANTEP KOMŞU İLLERİ

        Gaziantep, altı farklı il ile komşudur. Doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Kilis, güneydoğusunda ise Suriye sınırı bulunur. Bu konum, Gaziantep’i hem Türkiye’nin güneyindeki stratejik geçiş noktalarından biri hem de Orta Doğu’ya açılan en önemli ticaret kapılarından biri haline getirir. Tarih boyunca hem kültürel etkileşim hem ticaret açısından bir merkez olan şehir, bugün de karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla bölgenin en güçlü lojistik merkezlerinden biridir.

        Doğusunda yer alan Şanlıurfa, tarım ve kültürel mirasıyla bilinir. İki şehir arasındaki bölge, Fırat Nehri’nin bereketli toprakları üzerinde yer alır ve tarımsal üretimde bir alan oluşturur. Özellikle buğday, arpa ve mercimek üretimi bu hattın ekonomik temelini oluşturur. Kuzeyde bulunan Kahramanmaraş, dağlık yapısıyla Gaziantep’in iklim dengesini etkiler; ayrıca iki şehir arasında sanayi, tekstil ve gıda sektörlerinde güçlü ekonomik ilişkiler bulunur.

        Batısında Osmaniye ve Hatay illeri yer alır. Bu iki il, Gaziantep’in Akdeniz Bölgesi ile bağlantısını sağlar. Hatay üzerinden deniz limanlarına ulaşım kolaylığı, Gaziantep sanayisinin ihracat potansiyelini artırmıştır. Ayrıca Gaziantep-Hatay hattı, kültürel ve ticari etkileşimin yoğun olduğu bir güzergâh olmuştur. Güneyinde yer alan Kilis, tarihi olarak Gaziantep ile yakın kültürel bağlara sahiptir; iki şehir arasındaki halk oyunları, yemek kültürü ve gelenekler neredeyse birebir benzerlik gösterir.

        Güneydoğusunda yer alan Suriye sınırı, Gaziantep’i Türkiye’nin en önemli sınır şehirlerinden biri yapar. Bu sınır, hem ticaret hem de kültürel etkileşim açısından bir rol oynamıştır. Günümüzde de Gaziantep, sınır ticareti, lojistik ve sanayi faaliyetleriyle bölgesel ekonominin merkezlerinden biridir. Coğrafi olarak Akdeniz’e, İç Anadolu’ya ve Orta Doğu’ya açılan yolların kesişim noktasında bulunan Gaziantep, stratejik konumu sayesinde hem ekonomik hem kültürel bakımdan güçlü bir bölgesel merkez olma özelliğini sürdürmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?