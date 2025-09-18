Habertürk
        Gaziantep'te akraba kavgası: 3 ölü

        Gaziantep'te akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 23:20 Güncelleme: 18.09.2025 - 23:35
        Husumet meselesi kanlı bitti! 3 ölü
        Gaziantep'in Tınazdere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

        Kavganın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda, Doğan Karakurt (41), Vahap Alparslan (21) ile Hakan Alparslan (21) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Doğan Karakurt ve Vahap Alparslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Hakan Alparslan da kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri olay sonrası kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

