Gaziantep'te buğday alımı yapan lisanslı deponun kapasitesi doldu

AA

110 bin dekarda buğday, 20 bin dekarda arpa yetiştirilen Nurdağı ilçesi ile 150 bin dekarda buğday, 30 bin dekarda ise arpa yetiştirilen İslahiye ilçesinde hububat hasadının ardından TMO ve Malatya Şeker Fabrikası tarafından alımların yapılarak depolandığı TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'de kapasite doldu.TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ Müdürü Orhan Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 20 bin ton buğday alımı gerçekleştirilirken bu sezon 30 bin 277 ton buğday alımı yaptıklarını, kapasitenin dolması nedeniyle çiftçilerin çevre il ve ilçelerdeki lisanslı depolara yönlendirildiğini söyledi.Bölge olarak hububatta verimli bir sezon geçirildiğini ifade eden Öz, Malatya Şeker Fabrikasının sözleşmeli alım yapmasının kapasitenin tamamen dolmasından etken olduğunu belirtti.Lisanslı depoculukla çiftçilerin kamyonlarla sıra beklemesinin ve uzun kuyruklar oluşturmasının önüne geçildiğini, çiftçilerin daima yanlarında olduklarını aktaran Öz, önümüzdeki sezonda lisanslı depoda kapasite artırımına gideceklerini kaydetti.Lisanslı depoya buğday teslim eden ve ürününü Malatya Şeker Fabrikasına satan çiftçiler fiyatların önceden belirlenmesinin ve yüzde 2 fazla fiyatla ürününü satacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.