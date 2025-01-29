Gaziantep'te 14 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, T.A yönetimindeki hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Karkamış Kavşağı'nda Z.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Otomobilin devrildiği kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 14 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaza anı sonrasında yaşananlar da yer alıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.