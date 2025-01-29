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        Haberler Gündem Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te 14 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:54 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:54
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        14 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        Alınan bilgiye göre, T.A yönetimindeki hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Karkamış Kavşağı'nda Z.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Otomobilin devrildiği kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 14 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaza anı sonrasında yaşananlar da yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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