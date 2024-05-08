Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 58 yaşındaki sürücü ifadesinde, hızının 70-80 kilometre olduğunu öne sürerek, "Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum başka da bir şey hatırlamıyorum. Bende kalp, şeker, tansiyon mevcut bu nedenle ilaç kullanıyorum." dediği öğrenildi. Minibüsün sürücüsü Latif Örs ise, beton mikserinin uçar gibi çok hızlı geldiğini durumu fark eder etmez direksiyonu sağa kırdığını anacak kurtaramadığını söylediği belirtildi.
Gaziantep'te İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde iki gün önce Latif Örs idaresindeki minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki çimento yüklü aracın çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.
58 yaşındaki Mehmet Göğüş ifadesinde, alkol kullanmadığını ve uykusuz olmadığını savunarak hızının 70-80 km civarında olduğunu öne sürdü.
Kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu aktaran Göğüş, gözlerinin karardığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek, "Narlı ilçesinden beton maddesini yükleyip, İslahiye'de bulunan beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru gidiyordum. Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.
"UÇAR VAZİYETTE GELİYORDU"
9 kişinin öldüğü minibüsün sürücüsü Latif Örs ise, beton mikserinin çok hızlı olduğunu, kaçmaya çalıştığını ancak kurtaramadığını söyledi.
Trafik kurallarına uygun hareket ettiğini belirten Örs,"27 K 5127 plakalı yolcu minibüsünde Hatay yolu istikametinde ilerlerken Ağabey mevkinde karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Beton mikserinin hızı o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım ancak kurtaramadım. Kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" ifadelerini kullandı.
BETON MİKSERİ KAZA ÖNCESİ SEYİR HALİNDEYKEN GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan beton mikserinin kazadan dakikalar önceki seyir halinin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın aşırı hızla sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
6 Mayıs'ta İslahiye'den Hatay yönüne giden Mehmet Göğüş’ün kullandığı beton mikseri ile Latif Örs’ün kullandığı yolcu minibüsü, kafa kafaya çarpıştı.
Hurdaya dönen ve içerisinde 19 kişi bulunan minibüs şarampole devrildi.
Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1’i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada Şükrü Sağlam (71), Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen (44) ile Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam (18) yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı.