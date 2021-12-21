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Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonları: 384 şüpheliden 35'i tutuklandı

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polis ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 şüpheliden 35'i tutuklandı

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
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DHA

Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 kilo 713 gram bonzai, 1 kilo 492 gram metamfetamin, 894 gram esrar, 76 gram eroin, 75 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 3 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, operasyonlarda 384 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 349'u, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 35'i ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

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