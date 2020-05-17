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Gaziantep Üniversitesi'nde Covid-19 PCR tanı laboratuvarı faaliyete geçti

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Covid-19 PCR tanı laboratuvarının faaliyete geçtiğini söyledi

Koronavirüs
AA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Kentte son zamanlarda vaka sayılarının arttığını belirten Gür, şunları kaydetti: "Vaka sayılarının beklenenin üzerinde artması üzerine tıp fakültesinde Covid-19 PCR tanı laboratuvarımız faaliyete geçirilmiştir. Ekibimiz iş başındadır. Covid için en iyi korunma yolu tedbir ve kurallara uymaktan ve evde kalmaktan geçer."

Gür, başka bir paylaşımında ise üniversite olarak yapay zeka teknolojisini yakından takip ettiklerini belirterek, "Aldığımız Türkiye’nin yapay zekaya sahip son teknoloji ilk tomografi cihazı sayesinde, Covid-19 şüpheli vakalarda, hastalar yüksek doz radyasyona maruz kalmadan Toraks BT görüntülemeleri güvenli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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