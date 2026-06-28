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        Haberler Gündem Gaziantep’te orman yangını kontrol altında

        Gaziantep’te orman yangını kontrol altında

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        Gaziantep'te orman yangını

        Yangın öğleden sonra Nurdağı Kırkpınar Mahallesi kırsalında ormanlık çıktı. Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 5 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 4 su tankı, 2 itfaiye ve iş makinesi sevk edildi.

        Jandarma ve vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarına havadan 1 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 3 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede başlatıldı.

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