Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Öte yandan Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşıyor.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ

STAT: Kalyon Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray, Kayode, Twumasi

YEDEKLER: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Kenan, Muhammet, Chibsah, Olkowski, Furkan, Mehmet, Pawlowski

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Güven

YEDEKLER: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Necip, Muhayer, Atiba, Orkan, Boyd, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SON 3 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti. Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi ise, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4 puana ulaştı.