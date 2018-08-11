Gazovik Orenburg - Lokomotiv Moscow karşılaşma önü

Rusya Premier Lig maçında Gazovik Orenburg ile Lokomotiv Moscow, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Gazovik Orenburg 3 puanla 6. sırada, Lokomotiv Moscow 2 puanla 11. sırada bulunuyor. Gazovik Orenburg son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lokomotiv Moscow son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 614. İddaa'da Gazovik Orenburg kazanır 3.40, berabere biter 2.70, Lokomotiv Moscow kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Gazovik Orenburg son haftadaki Amkar Perm müsabasında 3-0 yenildi.
Lokomotiv Moscow ise Terek maçında 2-0 kazandı.
Lokomotiv Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokomotiv Moscow, 0 gol atarken 0 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER