Rusya'nın gaz devi Gazprom ikinci bir TurkAkım hattının mümkün olabileceğini ve Ukrayna'yı aradan çıkaran transit kapasitenin artırılabileceğini belirtti.

Rus medyasında TürkAkım 2 olarak konuşulan hattın henüz sadece fikir aşamasında olduğu ve talebe bağlı olarak tüm onayların alınmasının ardından hayata geçebileceği belirtildi.

Gazprom CEO'su Alexey Milley, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın TürkAkımı'nın Yunanistan'a uzatılmasıyla ilgilenebileceklerini belirtmesinin ardından bir gelişme olup olmadığının sorulmasına üzerine "TürkAkımı'nda iki yönlü olarak Karadeniz bölümleri tamamlandı. Şimdi sırada karadaki altyapının inşaasında. Talep olursa ve gereken onaylar alınırsa TürkAkım 2 projesi hayata geçebilir." ifadelerini kullandı.

ABD, AB VE ALMANYA ARASINDA KUZEY AKIM KRİZİ

Öte yandan Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 boru hattı projesinin Almanya ve Fransa arasında çekişmelere yol açabileceği ileri sürüldü. İki ülke projenin Avrupa Birliği (AB) gözetimine tabi olmasına istiyor. Kuzey Akım 2'nin, Ukrayna'nın transit ülke olarak kilit rolünü etkileyeceği için ABD de projeye karşı çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Kuzey Akım 2 boru hattının inşasını siyasi bir proje olduğu gerekçesiyle kınamıştı.