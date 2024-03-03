Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereler bugün Mısır'da gerçekleşecek

İsrail- Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucular bugün Kahire'de yeniden müzakerelere başlayacak.

Reuters'a konuşan üst düzey yetkili, Hamas heyetinin Kahire'ye geldiğini bildirdi. AFP'nin aktardığına göre Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olacağını dile getirdi

Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, “Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde “ilerleme” olduğuna dikkati çekerek, müzakerelere tüm tarafların katılacağını söylemişti.

Mısır’ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere Kahire'de devam edileceğini belirtmişti.

MOSSAD-CIA-KATAR-MISIR VE HAMAS BİR ARAYA GELMİŞTİ

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.