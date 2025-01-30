Gazze'de eski ABD özel kuvvetler askerleri görev alacak

Gazze'deki ateşkes sürecinde ve sonrasında şehrin kontrol noktalarında görev yapması amacıyla 100 eski ABD özel kuvvet askeri görevlendirildi. UG Solutions isimli şirketin bünyesinde çalışan 100 eski ABD askerinin bir kısmı hâlihazırda Gazze'de bulunuyor.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre günlük ücreti bin ile 10 bin dolar arasında değişen paralı askerlerin, işe alımıyla ilgili e-postalara da ulaşıldı.

Paralı askerlerin özellikle kilit noktalarda görev alması beklenirken, Batı'da ABD'nin Gazze'deki çatışmalara doğrudan müdâhil olabileceğine dâir endişeler oluşmaya başladı. Bazı uzmanlara göre Hamas ile paralı asker arasında bir çatışma yaşanma ihtimali var. Ancak eski askerlere

gönderilen e-postalara göre paralı askerlerin esas görevi kontrol noktalarının güvenliğini sağlamak.

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SCOTT HELVENSTON OLAYI

ABD'nin Irak'ı işgali sırasında Blackwater isimli paralı asker şirketinde görev yapan eski ABD özel kuvvetler personeli, Irak'ın Felluce şehrinde pusuya düşürülmüş ve beraberindeki 3 arkadaşıyla birlikte öldürülmüştü.

4 paralı askerin cesedi sokaklarda teşhir edilince, ABD kamuoyunda huzursuzluk oluşmuştu.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir