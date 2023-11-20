Gazze’den gelecek olan Türkiye ve KKTC vatandaşları Mısır’a ulaştı

Gazze’den gelecek olan Türkiye ve KKTC vatandaşları Mısır’a ulaştı

Gazze’den gelecek olan Türkiye ve KKTC vatandaşları Mısır’a ulaştı Gazze'den Türkiye'ye tahliye edilecek olan Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ile yakınlarından oluşan 87 kişilik grup, Mısır'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:56 facebook

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