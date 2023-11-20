Gazze’den gelecek olan Türkiye ve KKTC vatandaşları Mısır’a ulaştı
Gazze'den Türkiye'ye tahliye edilecek olan Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ile yakınlarından oluşan 87 kişilik grup, Mısır'a ulaştı
Giriş: 20.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:56
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze'deki Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı. Önce Kahire’ye götürülecek olan vatandaşların yarın havayoluyla Türkiye’ye intikal etmeleri bekleniyor.
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