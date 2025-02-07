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        Haberler Gündem Gebze'de palet fabrikasında yangın: 1 yaralı

        Gebze'de palet fabrikasında yangın: 1 yaralı

        Kocaeli Gebze'de bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 01:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 01:16
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        Gebze'de palet fabrikasında yangın: 1 yaralı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 işçi hafif yaralandı.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hafif yaralanan 1 işçi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Gebze
        #haberler
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