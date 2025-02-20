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        Haberler Bilgi Yaşam Geceleri bağımlılık haline gelen yemek yeme alışkanlığından bu yollarla kurtulmanız mümkün!

        Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığından kurtulmanın yolları nelerdir?

        Gün içinde kimileri kahvaltı ve akşam yemeği ile günü tamamlarken bazı kişiler ise uykusundan bile uyanıp geceleri buzdolabına koşabiliyor. İlk zamanlar arada bir olan bu gece atıştırmalıkları, zamanla alışkanlık haline gelip hem sağlık sorunlarına hem de ciddi kilo problemlerine sebep olabiliyor. İşte gece yemek yeme alışkanlığından kurtulmanın yolları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:30
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        Bu alışkanlıktan nasıl kurtulunur?
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        Sağlıklı bir bedene ve düzgün bir vücuda sahip olabilmek için gün içinde yemek düzenine dikkat edilmelidir. Özellikle gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığına karşı çok dikkatli olunmalıdır.

        GECELERİ YEMEK YEMENİN NEDENLERİ NELERDİR?

        1. ÖĞÜN KISITLAMASI

        Gece yemek yemek ve gün içinde öğün kısıtlaması yapmak gibi bazı yeme kalıpları kimi zaman bir döngü haline gelebilir. Bazı insanlar kendilerini gece geç saatlerde yemek yerken ve ertesi gün aşırı yemeyi telafi etmek için gün içinde aldıkları kalorileri kısıtlarken bulurlar. Günün sonunda, öğün kısıtlama ve yetersiz beslenme açlığı tetikleyebilir. Bu da gece geç saatlerde normalden daha fazla yemek yeme veya gece geç saatlerde atıştırma gibi düzensiz yeme alışkanlıklarına yol açabilir.

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        2. STRES

        Yüksek tempolu bir günün sonunda yemek yemek duygusal bakımdan bir tür rahatlık işlevi görebilir. Bazı kişiler günün stresini atmak, yalnızlık ya da kaygı gibi duygularla baş edebilmek için gece geç saatlerde yemek yiyebilir.

        3. AÇLIĞI GÖRMEZDEN GELME

        Gece geç saatlerde yemek yemeyi nasıl durduracağınızı anlamanız, açlık ipuçlarıyla bağlantılı olabilir. Doğal açlık belirtilerinizle uyum içinde değilseniz, gece geç saatlerde yemek yemek gibi alışkanlıklar geliştirebilirsiniz. Örneğin gün içerisinde meşgul veya dikkatiniz dağılmış olabilir, gece geç saatlere kadar acıktığınızı fark etmeyebilir ve kendinizi aniden aç hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra gün boyunca yeterli miktarda yemek yediğiniz halde gece geç saatlerde fiziksel açlık ipuçlarından ziyade duygusal ipuçlarına yanıt olarak yemek yiyor olabilirsiniz.

        GECELERİ YEMEK YEME ALIŞKANLIĞINI ÖNLEMENİN YOLLARI

        1. ÖĞÜN ATLAMAYIN

        Gün içinde öğün atlamadan dengeli beslenmek ve sağlıklı yiyecekler tüketmek kan şekerinin dengelenmesine, insülin direncinin önlenmesine katkı sağlayabilir. Böylece gün boyu dengeli beslendiğiniz için kendinizi yeterince doymuş hissedersiniz ve gece yemek yeme dürtüsünün üstesinden gelebilirsiniz.

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        2. YEMEK PLANI OLUŞTURUN

        Yemeklerinizi planlayın ve sağlıklı atıştırmalıklar yiyin. Bu size daha az yemeniz için şans verir ve sağlıksız seçimleri azaltır. Bir yemek planına sahip olmak ayrıca ne kadar yediğinizle ilgili endişeleri azaltabilir ve yiyecekleri gün içine yaymanıza yardımcı olur.

        3. OLUMSUZ DUYGULARDAN KURTULUN

        Anksiyete ve stres insanların aç olmadıklarında yemelerinin en yaygın nedenlerinden ikisidir. Ancak duygusal açlıkları frenlemek için yiyecek kullanmak kötü bir fikirdir. Olumsuz duyguları bırakıp rahatlamak için başka bir yol bulun. Yararlı bulabileceğiniz rahatlama egzersizleri arasında nefes egzersizleri, meditasyon, sıcak banyolar, yoga, hafif egzersizler ve germe sayılabilir.

        4. HER ÖĞÜNE PROTEİNİ DAHİL EDİN

        Farklı yiyeceklerin iştah üzerine farklı etkileri olabilir. Açlıktan dolayı yiyorsanız her öğüne protein dahil ederek yemenizi kontrol altına alabilirsiniz. Bir çalışma sık sık proteinli beslenmenin yeme isteğini % 60 azalttığını ve gece beslenmesini yarı yarıya azalttığını buldu.

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        5. EVİNİZDE ABUR-CUBUR BULUNDURMAYIN

        Geceleri abur-cubur yeme eğiliminiz yüksekse o yiyecekleri evden çıkarın. Evinizi zevk aldığınız sağlıklı yiyeceklerle doldurun. Düşük kalorili yiyecekler tercih edin. Sebzeler, yoğurt, süt ve peynir bu besinler arasında yer alabilir.

        6. İLK ÖNCE SU İÇİN

        Açlık zannedilen his kimi zaman susuz kaldığınızı da gösterebilir. Buzdolabına yönelmeden önce bir bardak su içmeyi denerseniz, beyninizin size gönderdiği susuzluk sinyallerini doğru algılamadığınızı fark edebilirsiniz.

        7. DÜZENLİ BESLENİN

        ‘’Normal’’ beslenme düzenine uygun olarak gün boyunca düzenli yemek yemek kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur. Şiddetli açlığın belirtileri olarak algılanan yorgunluk, huzursuzluk gibi belirtilerin azalmasını sağlar. Gerçekten acıktığınızda yüksek yağlı ve abur-cubur gıdalara yönelme riskiniz yüksektir. Araştırmalar düzenli gıda alımı olanların (günde 3 kez) iştah kontrolü sağladıklarını ve düşük kiloda olduklarını göstermiştir. Genel olarak konuşursak günde 3 kez ve aşağısı beslenmenin iştah ve yemek seçimini kontrol etme yeteneğini azalttığı düşünülür.

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        8. AŞIRI YEMENİZİ TETİKLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEYİN

        Aşırı yemenizin genel nedenini belirlemenin yanı sıra yemenizi başlatan etkinliği belirlemeyi yararlı bulabilirsiniz. İnsanlar birçok sebepten dolayı yemek yiyorlar. Eğer aç değilseniz ve yine de kendinizi yemek yerken buluyorsanız buna neyin yol açtığını düşünün. Genellikle açlık dışında bir ihtiyacı karşılamak için yiyecek kullandığınızı göreceksiniz.

        GECE YEME ALIŞKANLIĞININ KISA VADELİ ETKİLERİ

        - Uyuyamama

        - İştah kaybı/İştah artışı

        - Huysuzluk

        - Tükenmişlik

        - Daha çok tatmin olmak için daha hızlı yemek

        GECE YEME ALIŞKANLIĞININ UZUN VADELİ ETKİLERİ

        - Kilo alma/verme dönemleri

        - Zayıflamış kemikler

        - Azalan kas kütlesi

        - Kardiyovasküler problemler

        - Gastrointestinal problemler

        - Aşırı kuru cilt

        - Böbrek sorunları

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