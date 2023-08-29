Geçmişi 18. yüzyıla uzanan 76 hektarlık park: Lazienki

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17'nci yüzyılın ikinci yarısında park alanına inşa edilen Ada Sarayı, Polonya mimarisinin en önemli eserlerinden sayılıyor. Söz konusu saray, ilk etapta hamam olarak inşa edildiği için park, Kraliyet Hamamları Parkı olarak da adlandırılıyor.

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Hamamın bulunduğu bu yapı, 1772'de Kral August tarafından özel bir konuta dönüştürülmüş ve 1791'de amfitiyatro inşa edilmiş.