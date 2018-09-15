Gefle - Falkenbergs FF maç önü

Gefle ve Falkenbergs FF, 16 Eylül 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Gefle 14 puanla 16. sırada, Falkenbergs FF 46 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Falkenbergs FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 617. İddaa'da Gefle kazanır 3.75, berabere biter 3.50, Falkenbergs FF kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Gefle son hafta oynanan Brommapojkarna maçında 4-1 yenildi.

Falkenbergs FF, IK Frej Taby karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Gefle, 12 gol attı ve 27 gol yedi.

Falkenbergs FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Falkenbergs FF, 28 gol atarken 14 gol yedi.

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