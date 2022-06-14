Gelecek 10 yıla neler damga vuracak?

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Uluslararası denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri kuruluşu PwC Türkiye, KONDA ile birlikte hazırladığı Gelecek Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. PwC’nin Türkiye’deki 40. yılına özel gerçekleştirdiği “Gelecek Trendleri Araştırması” yarının dünyasına dair eğilimleri mercek altına alıyor.

Geleceğin dünyasını daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya, Türkiye’de iş dünyasına yön veren farklı uzmanlık alanları ve sektörlerden üst düzey yönetici, akademisyen ve kanaat önderlerinden oluşan 250 kişi katıldı.

Yeni Ekonomik Denklemin Değişime Öncü Sektörleri, Çalışma Hayatı, Teknoloji, Sürdürülebilirlik, Toplum ve Gençlere Tavsiyeler başlıklarındaki genel eğilimlerin 10 yıl içinde ne yönde değişeceği sorulan katılımcılar; gelecek öngörülerini, dünyanın ve Türkiye’nin gelişiminde belirleyici olacak temaları, fırsatları ve endişelerini paylaştılar. Araştırmada öne çıkan gelecekle ilgili eğilim ve beklentilerin bazıları şöyle:

- Dünyanın ve Türkiye’nin gelişiminde önemli rol oynayacak faktörler arasında dijitalleşme başı çekiyor. Katılımcılar, dünyanın geleceği için dijitalleşmenin ardından yapay zekâyı önemli görürken, Türkiye için ikinci sıraya girişimciliği koyuyorlar.

- Her 10 katılımcıdan 9’u gelecekle ilgili en çok iklim değişimi ve gelir dağılımındaki eşitsizlikten endişe ediyor. Politik belirsizlik (yüzde 84), jeopolitik belirsizlikler (yüzde 77) ve popülizm (yüzde 78) endişeli olunan diğer konular.

NAKİTSİZ EKONOMİYE GEÇİŞ HIZLANACAK

- Araştırmaya göre; gelecekte üzerinde en çok konuşacağımız konulardan biri nakitsiz ekonomi olacak. Katılımcıların yüzde 77’si “Nakitsiz ekonomiye geçiş hızlanacak” diyor.

- Teknoloji sektörü, dünyada değişime öncülük edecek birinci sektör olarak gösterilirken, Türkiye’de ise ilk sırada enerji sektörü var (yüzde 33). Katılımcılar Türkiye’nin enerji, altyapı ve doğal kaynaklar sektörünün öncülüğünde gelişeceğini düşünürken yüzde 42’si Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğalıp yaygınlaşacağını öngörüyor.

- Araştırma bulgularına göre katılımcılar Türkiye için dünyaya paralel olan ve olması gereken üzerinden öngörüde bulunmak yerine günümüzdeki mevcut durumun ve var olan sektörel önceliklerin devam edeceğini öngörüyorlar. Dünya için gündemde olan trendler gelecek beklentilerine yön verirken Türkiye için var olan durum ve gerçekliğin bir süre daha devam edeceği düşüncesi hakim.

TEK BİR KARİYER YERİNE PROJE BAZLI İŞLER

- Katılımcıların yüzde 80’i uzun ve tekil kariyerlerin sayısı azalacağını, proje bazlı çalışanların artacağını öngörüyor. Katılımcıların yüzde 40’ı, iş yaşamındaki çalışan sirkülasyonunun artması ile proje bazlı işlerin uzun tekil kariyerlerin yerini almasını bekliyor.

- Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte “tükenmişlik hissi” kavramının yaygınlaşacağı ve liderlerin çalışanlarının psikolojik sağlığına destek sunması gerektiği düşünülüyor.

- Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı, teknolojinin gelecekte hayatımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor. Dijitalleşme ihtiyacı ve yetkinlik dönüşümü ile robotik, nesnelerin interneti ve artırılmış gerçeklik gibi gelişmeler; gelecekte en çok konuşulacak teknolojik kavramlar olarak öne çıkıyor.

- Katılımcılar gençlere dünyadaki trendlere dönük beklentiler ile uyumlu gelecek tavsiyeleri veriyor; yapay zekâ, tıp ve genetik teknolojileri, veri analizi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ KARAMSAR TABLO

- Katılımcıların yüzde 93’ü iklim değişikliğinin olumsuz yönde ilerleyeceğine, yüzde 70’i ise iklim değişikliğinin şirketlerin para kazanma yöntemlerini etkileyebileceğine inanıyor.

- ESG (Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) konularının önümüzdeki dönemde dünyanın gelişiminde önemli bir rol oynayacağını düşünenlerin oranı yüzde 87 olurken, Türkiye için bu oran yüzde 54 düzeyinde.

- Her iki kişiden biri dünyada cinsiyet eşitliğinin toplumun genel bir talebi haline geleceğini söylerken, bu beklenti Türkiye için sadece yüzde 22’de kalıyor.

“YENİ ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Gelecek Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını değerlendiren PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, “Bu çalışmada Türkiye’deki iş dünyası liderlerinin ve kanaat önderlerinin dünyadaki trendlerin oldukça farkında olduklarını, Türkiye için de gerçekçi bir bakış açısıyla önümüzdeki on yıla ilişkin öngörülerde bulunduklarını görüyoruz. Dünya artık geri döndürülemez bir şekilde yeni denklemini kuruyor” dedi.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır ise dünyanın bir çağ değişiminin eşiğinde olduğunu belirterek, “İklim değişikliği, teknoloji, pandemi, ekonomik kriz, savaşlar gibi küresel buhranlar, blockchain, merkeziyetsiz finans, yapay zekâ ve metaverse gibi fırsat alanları bireyleri, şirketleri, bildik toplumsal yapıları, hukuku, küresel ilişki ve organizasyonları değişime zorluyor. ‘Yeni’ şimdi başlıyor aslında” diye konuştu.