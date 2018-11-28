SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Çorum
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Gelin adayı çete üyesi çıktı

Çorum'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan U.'nun (23) düğün için aldığı altınlarla birlikte ortadan kaybolan gelin adayı N.Ö.'nün (23), evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan bir çetenin üyesi olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince, gerçek kimliği tespit edilen kadın, ev adresine yapılan baskında bulunamadı. Polis, kadın ve çetenin izini sürerken, damat adayının annesi Hatice U., "Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahirette de iki elim yakalarında olacak" dedi

28.11.2018 - 19:13 | Güncelleme: DHA

Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kızı görmeye gitti. Aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

KAYIPLARA KARIŞTI, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

DHA'nın haberine göre, Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek, masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kadına ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.

GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTI

Şikayet üzerine, Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı N.Ö.'nün Çorum başta olmak üzere pek çok şehirde çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını belirledi. Gerçek adının N.B. olduğu saptanan kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı tespit edildi. Kadına ait adrese baskın düzenleyen N.B. bulunamadı. Kadının sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli kadın ve çeteyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

'BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'

Damadın annesi Hatice U., şüpheli kadının ve çete üyelerinin biran önce yakalanıp adalet önünde hesap vereceği günü iple çektiğini söyledi. Anne Hatice U., "Başta o kadın ve diğer şebeke üyelerinin biran önce yakalanmasını istiyorum. Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahirette de iki elim yakalarında olacak. Bu suç şebekelerinin biran önce alınmalarını istiyorum. Bunlar toplumda daha fazla yemek, daha fazla su dahi içmesinler" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X