Gelinim Mutfakta’da birinci ve elenen isim gün içinde duyurulacak. Tuğba, Miyase, Kader ve Hanife en iyi tabaklarını hazırlayıp en yüksek puanı almak istiyor. En yüksek puanın sahibi altınların sahibi oluyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim elendi? 26 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bileziği kim aldı?