Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli oluyor. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yine ilginç anlar yaşanıyor. İşte Gelinim Mutfakta 7 Aralık 190. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Haftanın finalinde hangi yarışmacı elenecek? Haftanın birincisi kim olacak?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Peki bu hafta Gelinim Mutfakta'ya kim veda edecek? Gelinim Mutfakta'da elenen gelin ve kayınvalide belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

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