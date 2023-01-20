Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara geliyor. Haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın finaliyle yayınlanan Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın ve 7 bileziğin sahipleri ve elenen isim belli oluyor. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son durum...