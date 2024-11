haftanın kitapları

HOGWARTS'TA YENİ YIL

(J.K. Rowling)



“Noel yaklaşıyordu. Aralık ortalarında bir sabah Hogwarts’takiler uyanınca her yerin bir metre karla örtülmüş olduğunu gördüler.” Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın on ikinci bölümü ve Harry Potter’ın Hogwarts’taki ilk Noel gününün sımsıcak hikâyesi işte böyle başlar. Görkemli köknarlarla süslü Büyük Salon’dan Gryffindor Ortak Salonu’ndaki samimi akşamlara, yılbaşı hediyelerinin yarattığı coşkuyla, arkadaşlarla, nefis yemeklerle ve Harry’nin asla unutmayacağı sihirli sürprizlerle dopdolu bir tatil günüdür bugün. J.K. Rowling’in “Harry Potter ve Felsefe Taşı”ndan doğrudan alınan metnine Ziyi Gao’nun ışıl ışıl resimleri eşlik ediyor. Bütün zamanların en sevilen kitaplarından birinde yer alan bu muhteşem an yepyeni hediyelik bir resimli kitaba dönüşüyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 'Hogwarts’ta Yeni Yıl' ailece tadını çıkarabileceğiniz sihirli bir kitap.