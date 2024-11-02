haftanın kitapları

ELDE KALEM

(Tim Parks)



Bizim sevmediğimiz kitapları başkaları nasıl sevebilir? Bir eseri yeniden okumanın bize ne gibi bir faydası olabilir? Daha iyi okuyabilir miyiz? Eğer öyleyse, nasıl? Yazma alanından okuma ve çeviri alanına uzanan bu ve benzeri birçok soru, tüm kitap kâşifleri ve kalem erbapları için mükemmel bir okuma olacak bir dizi teşvik edici ve zorlu edebi denemede kapsamlı bir şekilde yanıtlanıyor. Romanları ve pek çok kurmaca dışı eseriyle gönlümüzü kazanan Tim Parks, sadece tanınmış bir yazar ve çevirmen değil, aynı zamanda ünlü bir edebiyat denemecisi olarak da okurlara keyifle, tadına vararak ve en önemlisi tekrar tekrar okunacak bir kitap sunuyor. Alfa Yayınları'ndan çıkan Elde Kalem yaratıcılık sürecine dair bir arayışa girenler için oldukça değerli bir kaynak.