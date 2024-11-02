Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
METELİKSİZ ÖĞRENCİ
(Osamu Dazai)
Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai’nin sanat, ölüm ve arzular üzerine kısa romanı 'Meteliksiz Öğrenci' İthaki Yayınları'ndan çıktı. Otuzlu yaşlarda, Dazai isimli bir yazar içine hiç sinmeyen yazısını dergiye gönderdikten sonra rahatlama arayışıyla Tamagava Nehri’nin kıyısında yürüyüşe çıkar. Zihninde bir sürü düşünceyle nehri izleyen Dazai, nehirde sürüklenen bir genç görür ve onu kurtarmak için suya doğru koşar. İkisi arasında entelektüel bir atışmaya dönüşen beklenmedik bir sohbet başlar. Liseyi terk eden bu gence kendini sevdirmeyi uman Dazai, kendini o gece çocuğun yerine bir film gösteriminde canlı anlatıcı olarak sahne almayı kabul edeceği birtakım garip durumların içinde bulacaktır.
DÜNYAYA YENİ GELEN OKURLAR İÇİN
(Barış Bıçakcı)
Şahsi bir ansiklopedi olabilir mi? Varoluşun anlamına dair, insanın türlü türlü haline dair ama aynı zamanda başıboşluklara, tatlı neşelere, uyuyup uyanmaya dair maddeleriyle... İnsanın kendi hayatının, avuntularının, esasen de bilmezliklerinin ansiklopedisi. “Bilmemeyi çoktan sahiplenmiş” birisinin, başkalarından neler neler öğrendiklerinin dökümünü yapan maddeleriyle… “Soluk almadan bilmeye” ayak direyen, mütereddit bir ansiklopedi. İletişim Yayınları'ndan çıkan 'Dünyaya Yeni Gelen Okurlar İçin', sahiden dünyaya yeni gelmiş gibi halis ve saf, konuşuyor bir yandan… Bir yandan da, adeta mühendis aklıyla bir oyun oynuyor. Bir kenarda da aşk akıyor, “deneyime dayanmayan bilgelik” olarak. Barış Bıçakçı’dan, ömür kadar kısa bir roman.
BEREKETLİ İMPARATORLUK: OSMANLI MUTFAĞI TARİHİ
(Priscilla Mary Işın)
Mutfak tarihi alanının öncü isimlerinden Priscilla Mary Işın, vazgeçilmez başvuru kaynaklarından kabul edilen çalışması Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi’nde, arşiv belgelerinden şiirlere uzanan çeşitli kaynaklara dayanarak Orta Asya Türkleri, Abbasiler, Selçuklular ve Bizanslılar gibi toplulukların, Osmanlı mutfağının köklerini oluşturan mutfak geleneklerini ortaya koyuyor. Bu temelin üstüne panoramik bir bakışla Osmanlı tarihi boyunca mutfak kültürünün görgü kuralları, aşçılar, restoranlar, askeri yemekler, gıda yasaları ve ticareti gibi çeşitli yönlerine ışık tutarken, mutfağın sosyal kimliğin oluşumuna sağladığı katkıyı da gözler önüne seriyor. Everest Yayınları'ndan çıkan ve yüzün üzerinde renkli illüstrasyon içeren Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi, araştırmacılar için olduğu kadar mutfakseverler için de kapsamlı bir kılavuz.
ADEM VE HAVVA'NIN GÜNLEKLERİ
(Mark Twain)
Âdem ve Havva’nın Günlükleri’nde Amerikan edebiyatının en çarpıcı yazarlarından biri olan Mark Twain Kutsal Kitap’taki yaradılış hikâyesine el atıyor. Yasak Elma’dan ısıran Âdem ve Havva’nın kadın ve erkek olarak ayrı kimliklerle Cennet Bahçesi’nden dünyaya düşmeleri, eşyaya ve hayvanlara ad vermeleri, aile kurmaları, çocuk sahibi olmaları, ilk toplumu oluşturmaları; kısacası “iyi” ile “kötü” arasında ayrım yapmaları, suçu ve yasayı tanımaları, tenin istekleriyle ruhun isteklerini bilmeleri gibi insani varoluşun neredeyse tüm özellikleri kitabın temel dokusunu oluşturmakta. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitapta Mark Twain kutsal olana saygıyı elden bırakmadan ama insanın bizatihi kendi yaratıcı kudretlerini de ihmal etmeden, insanın muammalarla dolu dünyevi yaşamına mizahın gücü ve felsefi bakışın yaratıcılığıyla yeniden şekil veriyor…
ELDE KALEM
(Tim Parks)
Bizim sevmediğimiz kitapları başkaları nasıl sevebilir? Bir eseri yeniden okumanın bize ne gibi bir faydası olabilir? Daha iyi okuyabilir miyiz? Eğer öyleyse, nasıl? Yazma alanından okuma ve çeviri alanına uzanan bu ve benzeri birçok soru, tüm kitap kâşifleri ve kalem erbapları için mükemmel bir okuma olacak bir dizi teşvik edici ve zorlu edebi denemede kapsamlı bir şekilde yanıtlanıyor. Romanları ve pek çok kurmaca dışı eseriyle gönlümüzü kazanan Tim Parks, sadece tanınmış bir yazar ve çevirmen değil, aynı zamanda ünlü bir edebiyat denemecisi olarak da okurlara keyifle, tadına vararak ve en önemlisi tekrar tekrar okunacak bir kitap sunuyor. Alfa Yayınları'ndan çıkan Elde Kalem yaratıcılık sürecine dair bir arayışa girenler için oldukça değerli bir kaynak.
KUTLAMA
(Ezgi Ayvalı)
Bir arkadaş grubu Baraka Otel’de buluşur ve geçmişin defterini açtıkları masada hem onlar hem de okur için bitmek bilmeyen bir hesaplaşma baslar. Sonrası ambulanslar, öte dünyadan gelen kısa mesajlar, arafta sıkışanlar... Aslında neredelerdir, gerçekten o masada oturuyorlar mıdır, yoksa tüm bunlar onları uzaktan izliyor gibi görünse de geçmişin ve geleceğin hâkimi anlatıcının zihninde mi olup bitmektedir? Ezgi Ayvalı, Everest Yayınları'ndan çıkan ikinci romanı Kutlama’da, yalnızca oyunsu bir metin inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda roman kişilerinden her birine sırayla tuttuğu sahne ışığıyla, oyunu metnin kendisi haline getirerek kurmacanın romanını yazıyor.
FELICIA'NIN YOLCULUĞU
(William Trevor)
İrlanda'nın yetiştirdiği en büyük yazarlardan, sayısız edebiyat ödülüne layık görülen William Trevor, son derece sıradanmış gibi başlayan bir olayı ustalıkla bir psikolojik gerilime evriltiyor. Sel Yayıncılık'tan çıkan kitap, Felicia'nın sevgilisinin izini sürmek için sürüklendiği ama onu insan ruhunun en tekinsiz yanlarıyla yüz yüze getirecek yolculuğunu anlatıyor. Umut yerini çaresizliğe, gelecek düşleri ahlaki sorgulamalara, alınan kararlar pişmanlıklara dönüşürken "İrlandalı kız" kendini bambaşka bir hikâyenin içinde bulur. Atom Egoyan tarafından sinemaya da uyarlanan Felicia'nın Yolculuğu, talihsiz karşılaşmalara, gözleri kör eden çaresizliğe ve burada yuvalanan karanlığa dair sarsıcı bir anlatı.
YAKICI SIR
(Stefan Zweig)
Edgar on iki yaşında bir erkek çocuktur. Yeni geçirdiği hastalığın ardından dinlenmesi için babası onu annesiyle birlikte bir dağ oteline gönderir. Burada arkadaşlık edebileceği bir yaşıtı olmayan Edgar otele tatil için gelen genç Baron’la tanışır ve onunla vakit geçirmeye başlar. Baron geçici bir macera arayışı içindedir ve Edgar’la yakınlık kurmasındaki amacı da onun orta yaşlı, alımlı bir kadın olan annesine yaklaşmaktır. Edgar, Baron ve annesi arasındaki yakınlaşmayı yadırgar. Kadınlarla erkekler arasında yaşanan ve yetişkinlerin açıklamaktan kaçındığı şeyin ne olduğunu bilmemekte ve bu büyük sırrı öğrenmek istemektedir. Stefan Zweig'dan yakıcı bir roman...
YAPRAK DÖKÜMÜ
(Reşat Nuri Güntekin)
Reşat Nuri Güntekin, kültürel çözülmenin ve kuşak farkının felakete sürüklediği bir ailenin tasvirini yaptığı Yaprak Dökümü ile gönüllere dokunan bir anlatıya imza atıyor. Usta yazarın, toplumsal yapının çekirdeği olan “aile” kavramına eğildiği romanı, dönemin sosyolojik örgüsüne dair de bir bakış sunuyor. Osmanlı’nın son döneminden bir aydın profili olarak karşımıza çıkan Ali Rıza Bey’in, Modernleşme karşısındaki neredeyse paranoyakça tutumu, giderek kendisine yabancılaşmasına sebep oluyor. Bu gidiş, hem Ali Rıza Bey’in hem de aile bireylerinin tek tek kuruyup solmasına ve dalından kopmasına ortam hazırlıyor. Güntekin’in, kültürel çözülmeyi realist bir bakış açısıyla ele aldığı romanı, bireye ve toplumsal ilişkilere dair derinlikli gözlemler de barındırıyor. Türk edebiyatının ölümsüz eseri Yaprak Dökümü, İnkılâp Yayınevi tarafından yeniden okurlarla buluşturuldu.
HOGWARTS'TA YENİ YIL
(J.K. Rowling)
“Noel yaklaşıyordu. Aralık ortalarında bir sabah Hogwarts’takiler uyanınca her yerin bir metre karla örtülmüş olduğunu gördüler.” Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın on ikinci bölümü ve Harry Potter’ın Hogwarts’taki ilk Noel gününün sımsıcak hikâyesi işte böyle başlar. Görkemli köknarlarla süslü Büyük Salon’dan Gryffindor Ortak Salonu’ndaki samimi akşamlara, yılbaşı hediyelerinin yarattığı coşkuyla, arkadaşlarla, nefis yemeklerle ve Harry’nin asla unutmayacağı sihirli sürprizlerle dopdolu bir tatil günüdür bugün. J.K. Rowling’in “Harry Potter ve Felsefe Taşı”ndan doğrudan alınan metnine Ziyi Gao’nun ışıl ışıl resimleri eşlik ediyor. Bütün zamanların en sevilen kitaplarından birinde yer alan bu muhteşem an yepyeni hediyelik bir resimli kitaba dönüşüyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 'Hogwarts’ta Yeni Yıl' ailece tadını çıkarabileceğiniz sihirli bir kitap.
KELİMELERİN TARİHİ
(Mary Richards)
Hep Kitap'tan çıkan 'Kelimelerin Tarihi'nde kelimelerin gücüyle tarihe dokunacaksınız! Mary Richards'ın kelimeleriyle dilin, medeniyetleri ve toplumsal yaşamı nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye hazır mısınız? Rengârenk ve eğlenceli çizimlerle dolu bu büyüleyici kitap, genç ve meraklı zihinleri tarihin ilham verici kelime ustalarıyla tanıştırırken, geçmişten günümüze sözcüklerin insan iletişiminin temellerini nasıl attığını gözler önüne seriyor.