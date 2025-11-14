Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kazanan isim açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kazanan isim açıklandı mı?

        Kanal D ekranlarının hafta içi ekrana gelen programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Haftanın beş günü gelinler yarışıyor kaynanalar puan tablosunu belirliyor. En yüksek puanı alan gelin altınların sahibi oluyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, altınları kazanan isim açıklandı mı? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 14.11.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gelinim Mutfakta puan durumu bugün belli olacak. Gün içinde en yüksek puanı alan gelin birinci çıkacak. 13 Kasım’da Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Aslı Hünel'den ve kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kazanan isim açıklandı mı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Tuğba:22 puan

        Emsal:19 puan

        3

        Hanife:14 puan

        Mihriban:7 puan

        4
