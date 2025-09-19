Gelinim Mutfakta bugün günün tarifini en iyi yapan Tuğba, Miyase, Zerrin, Hanife gelinden biri Gelinim Mutfakta günün birincisi olacak. En düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek yarışmaya veda edecek. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 19 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim aldı?