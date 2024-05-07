Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
Şanlıurfa'da, gerçekleşen düğünde 3 aylık hamile olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Zemzem Özdemir, gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada, havaya tabancayla ateş açılması sırasında göğsüne isabet eden kurşunla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özdemir, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkiinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.
MERMİ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
AA ve DHA'da yer alan habere göre bu sırada, gelinin duvağını yerden toplayan Zemzem Özdemir (34), göğsüne isabet eden kurşunla yere yığıldı. Yaralı kadın, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Özdemir, Acil Servis'te ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
3 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜ
3 aylık hamile olan Zemzem Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili C.K. (58) ve F.K'yi (48) gözaltına aldı.