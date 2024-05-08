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        Haberler Stil Yırtık modası bitti, artık ‘kirlik olmak’ trend

        Yırtık modası bitti, artık ‘kirli olmak’ trend

        Farklı olmak adına ne kadar kirli görünebilirsiniz? Moda dünyası ezberleri boza boza geliyor

        Giriş: 08.05.2024 - 08:00 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:13
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        Artık 'kirli olmak' trend
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        Moda dünyası, sınırları zorlamayı seviyor, ezberleri bozuyor. Öyle ilginç ve sıra dışı tasarımlar geliyor ki, onların yanında artık bir zamanların ‘uçuk kaçık modası’ olarak algılanan yırtık kotlar masum kalıyor. Tabii yeni dönemin sıra dışılığını ne kadar üzerinizde taşıyabilirsiniz, önemli olan o.

        Balenciaga'nın birkaç yıl önce çıkardığı parçalanmış ve leş gibi kirlenmiş görünümlü 1850 dolarlık spor ayakkabılarının ardından, geçen yıl 5 bin dolara kadar satış fiyatı olan ‘kirli kıyafetleri’ ses getirmişti.

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        Moda evinin 2023 yaz koleksiyonundaki oversize ceketler, birden fazla cepli tahrip edilmiş şalvar pantolonlar mağazalarda büyük ilgi görmüştü. Yepyeni satılan giysiler, yıpranmış ve kirli görünecek şekilde tasarlanmıştı. Giysi açıklamasında, "Büyük ölçüde tahrip edilmiş ve kirli etki” diye yazıyordu.

        Hiçbir zaman çamaşır makinesinde sıkma işlemine geçilmemesi gerekirmiş gibi görünen üniseks kıyafetlerin ironik bir şekilde yalnızca kuru temizleme işlemine tabi tutulması gerekiyordu.

        Derken Zara, yakın zamanda, ‘ütülemeyi unuttuğu’ pantolonlarıyla moda dünyasında arz-ı endam etti. Buruş buruş pantolonlara bazı tüketiciler tepki gösterince ve boykot çağrısı yapınca, marka eylül ayında fotoğraflanan kampanyayı geri çekti, yanlış anlaşılma nedeniyle "pişmanlığını" dile getirdi. Ama kısa süre önce yine kirlenmiş görünümlü kıyafetlerini tanıtmayı ihmal etmedi.

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        Buraya kadar olanlar size sıra dışı gelmediyse, bir doz daha artırım yapalım. İlk olarak geçen yıl Milano Moda Haftası'nda tanıtılan ve Jordanluca’nın bu yıl satışa çıkardığı kot pantolon, moda dünyasında tartışma yarattı. 608 dolara (yaklaşık 20 bin TL) satılan pantolonun özelliği, ‘idrar lekeli’ görünümlü olması. Kasık bölgesinde kumaşın daha koyu olması ve bunun idrar gibi görünmesi, bir kısım tüketicinin tepkisini çekse de pantolonun yok satması, işin daha şaşırtıcı olan kısmı.

        “Moda, insanın kendine yakışanı giymesidir” klişesine tutunan biri de olsanız aslında trendlerden etkilendiğinizi kabul etmelisiniz. Paça boyları, kıyafetlerin genişliği, renkler, sıra dışı detaylar önce tasarımcıların masasında yaratılıyor, sonra podyumlarda tanıtılıyor; yadırganıyor veya beğeniliyor. Bu aşamada herkes değil, sadece ‘bazıları’ ona sahip oluyor, sonra seri üretimle herkesin gardırobuna giriyor. Bir bakmışsınız, “Bunları kim giyiyor yahu!” diye burun kıvırdığınız, yadırgadığınız kıyafetler hoop dolabınızda asılı duruyor.

        Tüm sıra dışı tasarımlar için bu işleyiş her zaman böyle değil elbette. Ama hafif etkisini yadsıyamayız. Kot pantolonların kumaşının aşınmış görünümü, üzerindeki kesikler, nasıl da zamanla ‘normal’ hale geldi, hatırlayın. Şimdi sıra ‘kirli kıyafetler’de olabilir mi?

        İşe otobüsle ya da metroyla gidiş gelişlerinizde leş gibi, hatta altınıza yapmış gibi görünümlü kıyafetler içinde olmak ne zaman normalleşir dersiniz?

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        #Moda
        #trend
        #kirli modası
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