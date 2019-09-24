- 2018 yılında Doğu Marmara gelir dağılımında en adil bölge olurken, İstanbul ise gelir dağılımında en adaletsiz bölge olarak kayıtlara geçti
- Gelir dağılımında en hızlı iyileşme Ortadoğu Anadolu bölgesinde görüldü
Sürecek...
BAKMADAN GEÇME
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