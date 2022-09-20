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Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeliz bakın kimin kızıymış!

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Yeliz karakteriyle rol alan oyuncu, bakın aslında kimin kızı?

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  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeliz bakın kimin kızıymış!

    Ekranların sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her hafta Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeliz bakın kimin kızıymış!

    Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin proje tasarımı ve senaryosu ise Gani Müjde'ye ait.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeliz bakın kimin kızıymış!

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Kirli geçmişini ardında bırakarak coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi’ne atanan ve burada yolu ıslahevinden gelen beş gençle kesişen Sadi Payaslı’nın öyküsü anlatılıyor.

    Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusu ile hayata bir sıfır geride başlamış gençlere kol kanat gerecek.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeliz bakın kimin kızıymış!

    DİZİDE SÜRPRİZ BİR İSİM VAR

    Dizide Yeliz karakterini canlandıran Ayşe Kırca, usta bir ismin kızı!

    Ayşe Kırca, 2015 yılında vefat eden Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı. 

    Kırca, 2 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğdu. New York Film Academy'de 4 yıl oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca pek çok oyunda ve dizide rol aldı.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeliz bakın kimin kızıymış!

    Kırca, dizide; Karabayır Lisesi'nde ideallist bir rehber öğretmeni canlandırıyor. 
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi Yeliz bakın kimin kızıymış!

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

    Ertan Saban - Sadi Payaslı

    Özge Özberk - Derya

    Devrim Özkan - Songül

    Nilsu Berfin Aktaş - Gizem

    Burak Demir - Oğuz

    Özgü Delikanlı - Mert

    Mustafa Açılan - Araz

    Ayşe Kırca - Yeliz

    Onur Özer - Zülfikar

    Sanem Babi - Aylin

    Rojbin Erden - Melek

    Ali Berge - Can

    Melisa Bostancıoğlu - Sevda

    Furkan Murat Uğur - Bora

    Sercan Gülbahar - Yaver

    Yeşim Çelebi - Sanem

    Deniz Sarıkaş - Ozan

    Murat Göçmez - Vural

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