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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamGemi ve yat sektöründe ihracat üçe katladı
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Gemi ve yat sektörü nisanda ihracatını yaklaşık 3 kat artırdı

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109 artışla 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 74 ülkeye 109 milyon 912 bin dolar değerinde ihracat yapan gemi ve yat, otomotiv endüstrisi ve halı sektörleri ile birlikte dış satımını en çok artıran sektörlerden oldu. En fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti.

Gemi ve yat sektöründe ihracat üçe katladı
AA

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109 artışla 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 74 ülkeye 109 milyon 912 bin dolar değerinde ihracat yapan gemi ve yat, otomotiv endüstrisi ve halı sektörleri ile birlikte dış satımını en çok artıran sektörlerden oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Nisan 2020'de 28 milyon 954 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 279,6 artarak 109 milyon 912 bin dolara yükseldi.

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 18 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 61 milyon 85 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 55,6'sına denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 40 milyon 137 bin dolarla Yalova ve 4 milyon 556 bin dolarla İzmir oldu.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ, ROMANYA VE ESTONYA'YA

Gemi ve yat sektörü geçen ay 74 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e nisanda 45 milyon 612 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 15 milyon 349 bin dolarla Romanya, 8 milyon 489 bin dolarla Estonya, 7 milyon 508 bin dolarla Marşal Adaları ve 7 milyon 204 bin dolarla İzlanda takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 38 milyon 242 bin dolarla Norveç'te kaydedildi.

Sektörün alt kalemlerine bakıldığında nisan ayında yapılan ihracatın 45 milyon doları balıkçı gemileri; 43 milyon doları römorkör; 10 milyon doları yatlar; 7 milyon doları diğer deniz araçları tipleri, 5 milyon doları ise yan sanayi ihracatı olarak kaydedildi.

ÖNCELİKLİ PAZAR AVRUPA ÜLKELERİ

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak geçen ay olduğu gibi nisan ayında da Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranlı artıran sektörleri arasında yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Seven, yüksek teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran ihracat yapmalarının başarılarında payının çok büyük olduğunu dile getirerek, "Gemi yat ve hizmetleri sektörünün öncelikli pazarı Avrupa ülkeleri. Norveç’e yönelik balıkçı gemisi ihracatına devam edildi. Nisan ayında gerçekleşen 110 milyon dolarlık ihracatımızı; Norveç’e ihraç ettiğimiz 45 milyon dolar tutarındaki balıkçı gemileri, Estonya, Romanya, İzlanda, Kanada ve Şili gibi farklı birçok farklı ülkeye yapmış olduğumuz toplam 43 milyon dolarlık römorkör ihracatı ve Marshall Adaları, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’e yapılan yaklaşık 10 milyon dolarlık yat ihracatı oluşturuyor. İhracatımızın geri kalan kısım yan sanayi ekipmanları ve küçük tutarlardaki deniz taşıtlarının ihracatından oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörünün 2021 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdiği ihracatını da değerlendiren Seven, şunları kaydetti:

"Rakamları ilk dört ay için genişlettiğimiz zaman toplam 321 milyon dolarlık ihracatımızın yarıya yakınına tekabül eden 147 milyon dolarlık kısmını Norveç’e yapılan balıkçı gemisi ihracatları oluşturmakta. Estonya, Romanya, İzlanda, Kanada, Şili ile Birleşik Krallık gibi ülkelere yapılmış 50 milyon dolarlık römorkör ihracatımız bulunuyor.

Ardından 32,5 milyon doları motor yat ihracatından oluşan toplam 39 milyon dolarlık yat ürün grubu ihracatımız var. Yat ihracatımızın ardından 28,2 milyon dolar tutarında deniz tankeri ile 20,4 milyon dolar tutarında da yan sanayi ihracatı gerçekleştirdik. Bu ürün gruplarının yanı sıra diğer yüzen araçlar ve gemiler olarak da 36 milyon dolara yakın ihracatımız bulunmakta. Tersanelerimizde yapımı devam eden ve teslimini önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz gemilerimiz bulunuyor. İhracat artışımızın ilerleyen aylarda da devam edeceğini öngörmekteyiz." yorumunda bulundu.

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