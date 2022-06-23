Genç kadın alkollü sürücünün kurbanı oldu!

Genç kadın alkollü sürücünün kurbanı oldu! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, köprü korkuluklarına çarpan otomobilin yolcu koltuğundaki Sema Demir (37) hayatını kaybetti.

Feci kaza, gece saatlerinde Kestel ilçesi Mandıras Caddesi'nde meydana geldi. S.A.'nın kontrolünü kaybettiği 16 AIZ 674 plakalı otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1.50 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Sema Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen yaralı S.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'de tekstil firmasında çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Sema Demir'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.