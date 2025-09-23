Habertürk
        Genç kadın hırsızlıktan 27 yıl ile aranıyordu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hırsızlıktan 27 yıl ile aranıyordu!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 27 yıl hapis cezası ile aranan 22 yaşındaki E.D. isimli kadın polisin operasyonu ile yakalandı. Genç kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 15:05 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:05
        Hırsızlıktan 27 yıl ile aranıyordu!
        Aydın'da, Nazilli Asayiş Büro Amirliği tarafından hırsızlık suçundan 27 yıl 2 ay aranması bulunan 22 yaşındaki E.D. isimli kadın saklandığı ikametinde yapılan başarılı bir operasyonla yakalandı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre gözaltına alınan genç kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        #Aydın
        #Nazilli
        #Son dakika haberler
