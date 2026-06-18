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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde ayrılık: M'Baye Niang

        Gençlerbirliği'nde ayrılık: M'Baye Niang

        Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:34 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği'nde ayrılık!

        Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, 31 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını dile getirdi.

        Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini ise uzattıklarını aktaran Can, "Fıratcan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni sözleşme için anlaştık." dedi.

        Can, performansıyla dikkati çeken Franco Tongya ile Ousmane Diabate'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Eksik, ihtiyaç duyulan bölgelerimiz var. Önceliğimiz takıma katacağımız oyuncular. Bu süreçte de her oyuncu değerini bulursa, bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Henüz yazılı teklif yok. Zaten mevcut oyuncularımız, onlarla kampta beraber olacağız." bilgilerini verdi.

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