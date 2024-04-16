Gençlerbirliği, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi

Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ile oynadıkları karşılaşmada bariz hakem hatasının yaşandığını savunarak, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Aktepe Stadı'nda yapılan 30. hafta maçında görev yapan hakemlerin cezalandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başvuruda bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü adına genel sekreter Av. Taner Ünlü imzasıyla yapılan başvuruda, 55. dakikada Melih Bostan tarafından ağlara gönderilen topun ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadığı hatırlatıldı.

Televizyon yayınında pozisyonun sadece bir kez gösterildiği belirtilerek, rakip takım oyuncusunun yaklaşık 1 metre ofsayt kuralını bozduğu öne sürüldü.

Başvuruda, sebepler sıralandıktan sonra hakem hatalarının MHK tarafından değerlendirilmesi, gerekli işlem ve yaptırımların uygulanması talep edildi.

Aynı zamanda gözlemcinin müsabaka hakemi için verdiği notun ve hakem ile VAR odası arasında gerçekleşen görüşme kayıtlarının açıklanması talebinde bulunuldu.

İki başkent takımı arasında oynanan karşılaşma, 2-1 Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle tamamlanmıştı.