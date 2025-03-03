Genelkurmay Başkanı Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 03.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:54
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony RADAKIN ile 3 Mart 2025 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir."
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