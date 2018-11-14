SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler

14.11.2018 - 16:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kamera önünde rol gereği yaşanan aşklar bazı durumlarda gerçeğe dönüşebiliyor. İşte setteki aşklarını gerçeğe dönüştüren ünlüler...

  • 1 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    1 | 32

    Megan Fox ve Brian Austin Green

    2004 yapımı 'Hope & Faith'in setinde tanışıp 2010 yılında evlendiler. 

  • 2 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    2 | 32

    Rose Leslie ve Kit Harington

    İngiliz oyuncular Game of Thrones dizisinde tanıştılar. 2018 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. 

     

     

  • 3 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    3 | 32

    Blake Lively ve Ryan Reynolds

    Ünlü çift 2019 yapımı Yeşil Fener filminde tanıştı ancak ikisi de yalnız olana kadar ilişkiye başlamadı. Çift 2012 yılında evlendi. 

  • 4 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    4 | 32

    Freddie Prinze Jr. ve Sarah Michelle Gellar

    Freddie ve Sarah 97'de çekilen 'I Know What You Did Last Summer' filminin setinde tanıştı. Çift 2002 yılında dünyaevine girdi. 

     

  • 5 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    5 | 32

    Will Smith ve Jada Pinkett Smith

    1994 yılında çekilen The Fresh Prince of Bel-Air dizisinde tanıştı. Will Smith ve Jada Pinkett Smith 1997 yılından beri evli. 

     

  • 6 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    6 | 32

    Ginnifer Goodwin ve Josh Dallas

    'Once Upon A Time' dizisinin yıldızları 2014 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. 

  • 7 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    7 | 32

    Stephen Moyer ve Anna Paquin

    Popüler vampir dizisi True Blood'un başrol oyuncuları Stephen Moyer ve Anna Paquin 2010 yılında evlendi. 

     

  • 8 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    8 | 32

    Penelope Cruz ve Javier Bardem

    2018 yapımı Herkes Biliyor filminin yıldız oyuncuları Javier ve Penelope 1992 yapımı Jamón, Jamón filminin setinde tanıştı.

     

  • 9 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    9 | 32

    Johnny Galecki ve Kaley Cuoco

    'Big Bang Theory'nin bir dargın bir barışık çifti Johnny Galecki ve Kaley Cuoco aslında gerçek hayatta da birlikte. Sempatik çift yakın zamanda dünyaevine girdi. 

     

  • 10 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    10 | 32

    Brad Pitt ve Gwyneth Paltrow

    Ünlü oyuncular 1994 yapımı kült film Seven'ın setinde tanıştı. İki sene sonra nişanlandılar. Ancak nişandan bir sene sonra çift ayrıldı. 

     

  • 11 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    11 | 32

    Brad Pitt ve Angelina Jolie

    Brad Pitt ve Angelina Jolie Mr. and Mrs. Smith filminde tanıştı. Çift 2016 yılında yollarını ayırdı. 

     

  • 12 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    12 | 32

    Natalie Portman ve Benjamin Millepied

    Oscarlı oyuncu, eşi Benjamin Millepied ile Black Swan'ın setinde tanıştı. 

     

  • 13 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    13 | 32

    Kurt Russell And Goldie Hawn

    Çift 1968 yapımı 'The One and Only, Genuine, Original Family Band', setinde tanıştı ancak 10 yıl sonra çekilen Swing Shift filminde birlikte olmaya başladı.

     

  • 14 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    14 | 32

    Blake Lively ve Penn Badgley

    İkili Gossip Girl setinde tanışıp aşk yaşayama başladı ancak ikilinin ilişkileri kısa sürdü. 

     

  • 15 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    15 | 32

     

    Jennifer Aniston ve Vince Vaughn

    Ünlü oyuncular romantik komedi filmi The Break-up filminde tanıştı. Ancak ilişkileri yaklaşık 1 yıl sürdü. 

     

  • 16 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    16 | 32

    Claire Danes ve Hugh Dancy

    2006 yapımı drama filmi 'Evening'de yolları kesişti ve 3 yıl sonra evlendiler.

     

  • 17 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    17 | 32

    Ryan Gosling ve Eva Mendes

    'The Place Beyond the Pines' filmiyle çift 2011 yılında birlikte olmaya başladılar. Gosling ve Mendes'in iki çocuğu var. 

     

  • 18 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    18 | 32

    Miley Cyrus ve Liam Hemsworth

    The Last Song'un setinde tanıştılar. 2013 yılında ayrıldılar ancak 2016 yılında tekrar bir araya geldiler...

     

  • 19 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    19 | 32

    Michael C. Hall ve Jennifer Carpenter

    Ünlü dizi Dexter Michael C. Hall ve Jennifer Carpenter'ı bir araya getirdi. Ancak çift 2011 yılında boşandı. 

     

  • 20 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    20 | 32

    Channing Tatum ve Jenna Dewan

    Step Up filminin setinde tanıştılar, 2009 yılında evlendiler. Çiftin bir de kızları oldu ancak ne yazık ki 2018 yılında ayrılma kararı aldılar. 

     

  • 21 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    21 | 32

    Alexis Bledel ve Vincent Kartheiser

    Alexis ve Vincent Mad Men dizisinin setinde tanıştı. Çift daha sonra evlendi.

     

  • 22 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    22 | 32

    Zac Efron ve Vanessa Hudgens

    2006 yapımı High School Musical'da yolları kesişti. 5 yıl sevgili kaldılar ancak 2010 yılında ayrıldılar. 

     

  • 23 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    23 | 32

    Daniel Craig ve Rachel Weisz

    Daniel and Rachel 'The Dream House' filminin setinde tanıştı. Çift 2012 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. 

     

  • 24 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    24 | 32

    Laurence Fishburne ve Gina Torres

    'The Matrix Reloaded' filminde tanışıp 2002 yılında evlendiler. Ancak 2017 yılında yollarını ayırdılar.  

     

  • 25 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    25 | 32

    Jennifer Aniston And Justin Theroux

    'Wanderlust' filminin yıldızları 2012 yılında tanıştı, 2015 yılında evlendi. Çift 2017 yılında malesef yollarını ayırdı. 

     

  • 26 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    26 | 32

    Kristen Stewart ve Robert Pattinson

    Gençlerin favori filmi Twilight filminin setinde tanışıp ilişki yaşamaya başladılar. Ancak 2013 yılında ayrıldılar. 

     

  • 27 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    27 | 32

    Tom Cruise ve Nicole Kidman

    Tom Cruise ve Nicole Kidman 1990 yılında dünyaevine girdi. Days of Thunder filmi çifti bir araya getirdi. Ancak onlar da 2001 yılında boşandı. 

     

  • 28 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    28 | 32

    Jennifer Lawrence ve Darren Aronofsky

    Mother filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar. 

     

  • 29 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    29 | 32

    Mia Goth ve Shia Lebeouf

    Mia and Shia 2012 yılında 'Nymphomaniac' filminin setinde tanıştı. 

  • 30 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    30 | 32

    Bradley Cooper ve Zoe Saldana

    'The Words' filminin setinde tanıştılar. Ancak bir yıl sonra boşandılar. 

     

  • 31 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    31 | 32

    Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton

    Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton 3 sene evli kaldılar. Ünlü oyuncular Pushing Tin filminin setinde tanıştılar. 

     

  • 32 Gerçeğe dönüşen set aşkları! Setteki aşklarını gerçeğe taşıyan ünlüler!
    32 | 32

    Amber Heard ve Johnny Depp

    2012 yapımı 'The Rum Diary filminin setinde tanıştılar. 2015 yılında dünya evine girdiler. Ancak evlilikleri 2 yıl sürdü. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X