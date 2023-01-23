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Emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelecek haberi bekliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cuma günü yaptığı açıklamada, “ En kısa sürede bu konuyla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız. İnşallah şubat ayı içerisinde yasalaştırıp, EYT’li kardeşlerimizin mart ayında emekli maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Cuma günü TBMM’de AK Parti Grubu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının katıldığı toplantıda ise yasa teklifi taslağı üzerinde hukuki ve teknik çalışma yapıldı. Bakanlık bürokratları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Yılmaz Tunç’un katıldığı toplantıda sunum yaptı. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Komisyon ve Genel Kurul’daki görüşmelerin şubat ayı ortalarında tamamlanması halinde, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlardan yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapabilecekler. Ay sonuna kadar emeklilik başvurusunu yapanların aylık bağlama işlemlerinin nisan ayını bulması, ancak, 1 Mart’tan geçerli olmak üzere aylık bağlanması bekleniyor.

EYT yasa teklifi ile ilgili çalışmalar devam eder iken, çeşitli meslek gruplarından kişiler de kendi özlük hakları konusunda kulis faaliyetleri yürütüyorlar. Bunlar arasında 7 Haziran 2015 – 1 Kasım 2015 tarihlerini kapsayan 25. Yasama Dönemi’nde 147 gün milletvekilliği yapanlar da var.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ HAKLARINDAN YARARLANMAK İSTİYORLAR

Milletvekillerine tanınan emeklilik haklarından yararlanabilmek için en az 2 yıl süreyle vekillik yapmak gerekiyor. 25. Yasama Dönemi’nde seçilip 147 gün görev yaptıktan sonra bir daha vekil seçilemeyenler ise 2 yılı tamamlamadıkları için emekli milletvekili haklarından yararlanamıyorlar.

Bu noktada emeklilikte 2 yıl milletvekilliği yapma konusuna açıklık getirmek istiyorum. Kamuoyunda, 2 yıl milletvekilliği yapan herkesin emekli olduğuna ilişkin yanlış bir kanaat bulunuyor.

Milletvekilleri de SSK, BAĞ – KUR veya Emekli Sandığı mensupları ile aynı emeklilik koşullarına tabi bulunuyorlar. Sigortalı çalışmaya başladıkları tarihe göre gereken yaş ve diğer koşulları tamamlamadan emekli olamıyorlar. Örneğin 2000 yılından sonra sigortalı çalışmaya başlayan milletvekilleri de emeklilikte diğer sigortalılar gibi kadın ise 58, erkek ise 60 yaşa tabi bulunuyorlar. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olanlar ise EYT’liler gibi yaş dışındaki diğer koşulları yerine getirerek emekli olacaklar.

Daha önceki çalışmalarından dolayı emekli aylığı almakta olan veya ileride emekliliğe hak kazanan vekiller 2 yıllık milletvekilliği süresini tamamlamışlarsa emekli milletvekili haklarından yararlanıyorlar. Örneğin, BAĞ – KUR statüsünde emekli aylığı almakta iken milletvekili olan veya milletvekilliği yapmakta iken BAĞ – KUR statüsünde emekli aylığı bağlatan kişi 2 yıl görev yaptıktan sonra emekli milletvekili aylığı almaya başlıyor.

Emeklilik için gerekli koşulları tamamlamamış olanlar ise on yıl vekillik yapmış olsalar da yaş ve prim günü gibi koşulları tamamlayıncaya kadar bekliyorlar.

“İKİ YIL VEKİLLİK KOŞULU ARANMASIN” DİYORLAR

2015 yılında 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında 147 gün görev yapanlar, 2 yıllık milletvekilliği yapmış olma koşulu aranmaksızın kendilerine de emekli milletvekili hakları verilmesi için yasa değişikliği yapılmasını istiyorlar. Emsal olarak da 2013 yılında bir defaya mahsus yapılan kanun değişikliğini gösteriyorlar.

19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6385 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 38’inci madde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla milletvekilliği devam edenlerden SSK veya BAĞ – KUR statüsünde emekli aylığı almakta olanlara, 2 yıllık süre beklenmeksizin emekli aylığı bağlanmasını öngördü.

Yasama Dönemi’nde 147 gün vekillik yaptıktan sonra bir daha milletvekili seçilemeyenlerin sayısının 74 olduğu öğrenildi. Bu kişiler, EYT yasa teklifi veya başka bir teklife kendileri için madde eklenerek, 2 yıllık vekillik yapma şartı aranmaksızın emekli milletvekilliği haklarından yararlanmak istiyorlar. Bu amaçla kulis faaliyeti yürütüyorlar.

“ÖLÜRSEK EŞİMİZE VAR BİZE YOK”

5510 Sayılı Kanun’un 43. Maddesinin 7’nci fıkrasına göre, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya milletvekilliği görevleri sırasında veya bu görevlerin sona ermesinden sonra ölenlerin eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanırken en az 2 yıl milletvekilliği yapmış olma şartı aranmıyor. Diğer milletvekili eş ve çocukları ile aynı ölüm aylığını alıyorlar. Nitekim 25. Yasama Dönemi’nde 147 gün vekillik yaptıktan sonra hayatını kaybedenlerden 2 kişinin hak sahibi eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlandığı bildirildi.

Söz konusu eski vekiller, yaşadıkları sürece kendilerine emekli vekil aylığı verilmezken ölümleri halinde eş ve çocuklarına verilmesindeki çelişkiye dikkat çekerek, “Can güvenliğimiz yok. Eşlerimiz için ölümüz canlı olmamızdan daha değerli” şeklinde espri yapıyorlar.