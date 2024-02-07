Gina Carano bir dijital programa dava açtı

Kariyerine bir dövüş sanatçısı olarak başlayan ve daha sonra birçok filmde rol alan ABD'li Gina Carano, 'Hızlı ve Öfkeli 6', 'Hızlı ve Öfkeli: Kapatma' ve 'Deadpool' gibi filmlerle şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI Dijital bir platformda yayınlanan 'The Mandalorian' adlı dizide 'Cara Dune' karakterini canlandıran Gina Carano; 2021'de sosyal medya hesabından yapmış olduğu, "ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzer" benzetmesi yapınca kadrodan çıkarılmıştı. 'The Mandalorian'ın yapım şirketi, paylaşımların yapıldığı aynı gün konuya ilişkin; “Gina Carano’nun Lucas Film’ ile herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur” ifadelerini kullanmıştı. REKLAM

GIANA CARON'A DAVA AÇTI Gina Carano'a dijital bir programa ve yapım şirketine karşı harekete geçti. Carano, haksız yere diziden çıkarıldığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı için şirketlere dava açtı.