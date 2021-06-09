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Giresun'da 'çan kulesine benziyor' diye yıkılan saat kulesinin yenisi açıldı

Giresun Belediyesi tarafından Bulancak Durağı mevkiinde yapılan 7 metre yüksekliğindeki çotanak ve Selçuklu desenli saat kulesi törenle açıldı. Eski belediye başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen saat kulesi "Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenilerek" yapıldığı gerekçesiyle yıkılmıştı.

Giresun'da 'çan kulesine benziyor' diye yıkılan saat kulesinin yenisi açıldı
'Çan kulesine' benzetilmişti; yıkıldı yeniden açıldı
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HABERTURK.COM

Düzenlenen törene Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saat kulelerinin şehrin estetiğinde ve vizyonunda önemli yer tuttuğunu belirten Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Şehrimizin kimliğinde çok önemli bir yer tutan ve hayata geçirdiğimiz şehir girişi ve meydan düzenlemesi kapsamında saat kulemizin de açılışını yapıyoruz. Saat kulesi şehrimize ve bu meydana güzel bir estetik kazandıracaktır. Türk tarihimizin izlerini taşıyan ve vatandaşlarımızın da görüşünü alarak yaptığımız saat kulemiz Giresun’umuza hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin en iyisine layık olan Giresun’umuza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın daha iyi bir Giresun’da yaşayabilmesi içindir. Pandemi sonrasında saat kulesiyle başlayan hizmet açılış törenlerimiz birçok alanda devam edecektir” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Selçuklu yıldızı desenli, 3.24 metre kare taban alanı ve 7 metre yükseklik ölçülerine sahip olan saat kulesinin kurdelesi Vali Enver Ünlü, Milletvekili Kadir Aydın ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından çözülerek açılış yapıldı.

ESKİ SAAT KULESİ YIKILMIŞTI

Giresun eski belediye başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen saat kulesi yıkılmıştı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenerek sözüm ona saat kulesi adı altında inşa edilen kulenin yıkılması için, gerek seçim öncesi gerek göreve geldikten sonra vatandaşlarımızdan çok ciddi manada tepkiler aldık. Bu konuda hemşehrilerimizin düşüncelerini dikkate alıyoruz" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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